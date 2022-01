Persoonlijke dagvaarding tegen Bart Tommelein ingetrokken

De persoonlijke dagvaarding tegen voormalig Vlaams minister Bart Tommelen en huidig minister Lydia Peeters voor uitspraken in het dossier van de zonnepanelen en de terugdraaiende teller is ingetrokken.

"Voor minister Lydia Peeters en voormalig minister Bart Tommelein is daarmee het dossier persoonlijk afgesloten", zo staat in een gezamenlijke mededeling.

Een groep eigenaars van zonnepanelen heeft vorig jaar de Vlaamse overheid gedagvaard om een financiële compensatie te eisen voor het verdwijnen van de terugdraaiende teller. Omdat het Grondwettelijk Hof de regeling rond die teller vernietigd heeft, lopen de eigenaars van zonnepanelen beloofd rendement mis.

In december raakte dan bekend dat één van de eisers ook minister Lydia Peeters en voormalig minister van Energie Bart Tommelein persoonlijk had gedagvaard. De klager vond dat Tommelein en Peeters uitspraken hebben gedaan over het rendement van zonnepanelen die achteraf vals bleken. De kwestie deed de discussie oplaaien of ministers persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor bepaalde uitspraken of voor beloftes die ze niet nakomen.

Spanningen

De zaak leidde ook tot wat spanningen binnen de Vlaamse regering. De regering-Jambon schaarde zich op 10 december wel als één blok achter Peeters en Tommelein. In een gemeenschappelijk bericht werd bevestigd dat uitspraken van ministers niet kunnen leiden tot een persoonlijke aansprakelijkheid. "De Vlaamse regering wijst principieel de redenering af dat politieke uitspraken van ministers kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid, omdat zulks het functioneren van de democratische rechtstaat en het uitoefenen van een politiek mandaat ondergraaft", stond er toen in een bericht van de regering.

Nu blijkt dat de klager zijn persoonlijke dagvaarding intrekt. "Voor minister Lydia Peeters en voormalig minister Bart Tommelein is daarmee het dossier persoonlijk afgesloten", klinkt het. "Beiden zijn uiteraard tevreden met deze afloop, en zullen hier niet verder in de media op reageren".

