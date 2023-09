Peter Bossaert kan vooruitkijken na schikking: "Ben trots op mijn tijd bij de voetbalbond"

"Eerherstel"

"Nu kan ik de pagina omslaan", reageerde hij. "Door de manier waarop mijn vertrek is verlopen, heb ik best intense maanden achter de rug", zei Bossaert in het persbericht van de Belgische voetbalbond.

"Dankzij deze schikking en het eerherstel kan ik nu de pagina omslaan en opnieuw vooruitkijken. Dit voelt voor mij als hét moment om afscheid te nemen van alle geweldige mensen met wie ik de afgelopen jaren heb samengewerkt. Mijn tijd bij de voetbalbond is iets waar ik echt trots op ben. Samen hebben we heel wat mijlpalen bereikt, en ik ben dankbaar voor deze onvergetelijke samenwerking."

Onder vuur

Peter Bossaert (57) uit Brugge trad in september 2018 aan als CEO van de KBVB na een lange carrière in dienst bij Medialaan (vandaag DPG Media). Hij volgde bij de voetbalbond Koen De Brabander op. Op 23 maart maakte de KBVB met onmiddellijke ingang een einde aan de samenwerking.

Bossaert lag onder vuur vanwege een loonaanpassing in zijn contract waarbij niet de geijkte procedure zou zijn gevolgd. Hij ging niet akkoord met de beëindiging van zijn contract en dagvaardde de KBVB vervolgens. Die procedure is nu van de baan.

Na zijn ontslag werd Manu Leroy, directeur Marketing en Communicatie van de voetbalbond, CEO ad interim