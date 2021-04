Peter Bossu brengt boek uit over Lampernisse

Bossu schreef onder andere over het ontstaan en de mensen uit Lampernisse. In het boek is er ook plaats voor markante figuren als Clem Schouwenaers en Willem Vermandere. Ook de pijnlijke gebeurtenissen zoals een bloedige strijd tussen Vlamingen en Fransen en de donkere dagen die daarop volgden komen aan bod in het boek. Vandaag staat Lampernisse vooral bekend voor de verrassende natuur en de strijd voor het behoud ervan.

De auteur woont in Lampernisse en zet zich al 30 jaar in voor het behoud en herstel van het Polderlandschap rond het dorp. Lampernisse is een buitenbeentje in de Polders. Hij geeft in zijn boek een aantal aanbevelingen voor de toekomst van Lampernisse en de waardevolle natuur rondom.

Daar wordt blijkbaar al meteen werk van gemaakt, want op de boekvoorstelling was Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir aanwezig. "We hebben hier heel wat projecten in Lampernisse. Een daarvan is het wandelpad, de Zannekin route om die terug te herstellen. Dat is ook wel nodig. Je hebt wandelaar die hier komen wandelen. We gaan dat herstellen."