Peter Velle (47) neemt daarmee nu officieel de sjerp over van Ignace Dereeper die bijna 30 jaar lang burgemeester was. Peter Velle (CD&V) was jarenlang jeugd- en cultuurschepen in Oudenburg. Hij werkte jaren bij de provincie en is nu ambtenaar bij het agentschap jongerenwelzijn van de Vlaamse gemeenschap.