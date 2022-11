Dierenrechtenorganisatie Bite Back heeft een petitie met ruim 11.000 handtekeningen overhandigd aan minister van dierenwelzijn Ben Weyts. Ze willen dat de minister het dolfinarium in Brugge sluit.

Bite Back voert al jaren actie tegen dolfinaria. En dan vooral tegen de omstandigheden waarin de dieren leven. De minister zei eerder al voorstander te zijn van een uitdoofbeleid voor het dolfinarium in Brugge, maar heeft nog geen beslissing genomen over de toekomst ervan. Die volgt allicht over enkele weken.