Petitie moet oorlogstoren Ramskapelle redden

De schoorsteen van de steenbakkerij in Ramskapelle, bij Nieuwpoort, is een overblijfsel uit de Eerste Wereldoorlog. De schoorsteen werd in 1992 beschermd als monument, maar dat wil Minister Diependaele nu opheffen. “Het monument is in een te slechte staat en er is te weinig draagvlak voor het behoud en restauratie van de toren”, klinkt het.

Al meer dan 850 handtekeningen

Dominiek Dendooven, medewerker van het In Flanders Fields Museum, zette daarom een petitie op. “De toren werd gebouwd door de Belgen, verstevigd door de Britten en gebruikt door de Fransen. Dit unieke oorlogsmonument is dus een mooie weerspiegeling van de samenwerking tussen die landen in de Eerste Wereldoorlog en mag dus niet verdwijnen. Met deze petitie wil ik aantonen dat er wel nog draagvlak is voor het behoud van de toren”, vertelt Dendooven. De petitie werd intussen al door meer dan 850 mensen ondertekend.

Stad Nieuwpoort benadrukt dat de schoorsteen van de voormalige steenbakkerij niet in het bezit zijn van de stad, maar wel in privéhanden. Een renovatie ziet de gemeente hoe dan ook niet zitten.

