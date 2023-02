Petitie tegen afschermen licht vuurtoren Oostende: "Bluf mejje fik'n van uus torre"

Er is heel wat commotie rond de lichtdempende folie op de ramen van de vuurtoren in Oostende. Bewoners van nieuwe wijk Oosteroever, met woontorens tot 25 verdiepingen, klaagden over lichthinder. Nu is er een petitie gestart tegen het afschermen van het licht.

'Neen tegen het afschermen van de vuurtoren in Oostende', dat is de titel van de petitie die loopt tegen de lichtfolie op de ramen van de vuurtoren in Oostende. Menig Oostendenaars vinden het niet kunnen dat het licht voor een deel gedempt is nadat appartementbewoners van Oosteroever geklaagd hadden over lichthinder.

"Onze Lange Nelle, icoon aan onze kust sinds 1949, sinds 2004 beschermd als monument en sinds 2009 aangeduid als bouwkundig erfgoed, wordt zo onrecht aangedaan", klinkt het.

Testoplossing

Toch verzekert het Vlaams Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust dat het licht niet gedoofd wordt en er een straalbundel blijft schijnen over de zee en de stad. Dankzij de folie zouden enkele bewoners wel minder hinder ondervinden van het "felle licht".

Het gaat om een tijdelijke testoplossing, die later wordt geëvalueerd.

7.500 handtekeningen

De petitievoerders willen 7.500 handtekeningen verzamelen, voorlopig zitten ze al boven de 6000.

"We moeten een duidelijk signaal geven", klinkt het. "Van uze torre moen ze bluven! Leve de torre van Ostende, je kud em zien ol woar je blende... maar nu toch net iets minder helaas."