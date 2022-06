Petitie tegen geplande omleiding bij werken in Kaaskerke

In Diksmuide starten handelaars en ondernemers met een petitie, tegen de geplande omleiding die er vanaf augustus zal komen, voor de langverwachte aanleg van het laatste stuk van de nieuwe ringweg.

De nieuwe ring zal uitmonden op de N35 in Kaaskerke, waar ter hoogte van de AD Delhaize een nieuwe rotonde komt. De aanleg van die nieuwe rotonde zal negen maanden duren. Handelaars en ondernemers uit de buurt vrezen onbereikbaar te worden, en verzamelen nu handtekeningen. Morgen is er een informatievergadering over de timing van de werken en de voorziene omleidingen.

Laurens Goemaere: “Het zwaar verkeer dat richting Diksmuide komt moet Nieuwpoort volgen en moeten dan de snelweg richting Middelkerke opgaan en daar weer afrijden naar Diksmuide. Dat is een omweg van 30 kilometer en is voor heel veel bedrijven economisch slecht en een dure oplossing. Wij zouden graag hebben dat ze het rond punt in twee fases aanpakken. Zodat er altijd één zijde open blijft met verkeerslichten.”