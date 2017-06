De dierenrechtenorganisatie verzamelde 175.000 handtekeningen. Twee maanden geleden verspreide Animal Rights een filmpje met zware dierenmishandeling in het slachthuis in Tielt. Het slachthuis ziet niet in waarom het zouden moeten sluiten omdat het intussen aan alle verplichtingen voldoet. Er hangen extra camera’s en het personeel kreeg een speciale opleiding. In september houden ze ook een elke dag opendeurdag.