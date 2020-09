Petitie tegen sloop oude jongensschool Wervik

De initiatiefnemers van de petitie wijzen op de grote erfgoedwaarde. "Dat is het erfgoed van Geluwe, dat kan gerestaureerd worden en we hebben een firma 'Monument' die kan zeggen dat het gerestaureerd kan worden en er een kostprijs op kan zetten, " zegt Luc Gheysens. "Je gaat dat toch niet afbreken." (lees verder onder de foto)

Het stadsbestuur is van plan de site te verkopen aan intercommunale Leiedal maar wijst erop dat het wel de bedoeling is het erfgoed zoveel mogelijk te bewaren. "De bedoeling zou zijn om er een heel dynamische site te creëren met verschillende functies," antwoordt schepen Bert Verhaeghe. "We denken aan een aantal woongelegenheden, niet te veel, en geen appartementsblokken. De woningen zouden moeten komen in de huidige gebouwen, maar ook speelruimte voor kinderen. De bomen moeten behouden blijven."

Nog deze legislatuur zou de site in een nieuw kleedje moeten zitten.