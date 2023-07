Petitie voor meer bussen tussen Oostende en Bredene verzamelt meer dan duizend handtekeningen

Al meer dan duizend bewoners van de Vuurtorenwijk in Oostende hebben een petitie ondertekend. Ze willen dat de bussen van De Lijn weer als voor de zomer rijden, nu is er bijvoorbeeld geen rechtstreeks verbinding meer tussen hun wijk en Bredene.

De Lijn krijgt in veel gemeenten de wind van voren sinds ze op 1 juli haar nieuwe vervoerssysteem heeft ingevoerd.

"Schuld van burgemeester en schepenen"

Ook in Oostende is er protest, vooral van oudere, werkende, en winkelende mensen. Zij moeten op weg naar Bredene een omweg maken via het centrum van Oostende en twee bussen nemen in plaats van een.

"Het ergste is dat de mensen er niets over te zeggen hebben. De burgemeester en schepenen moeten beseffen dat de mensen hiervan de dupe zijn. Er zijn vervoerregioraden opgericht, geen enkele keer hebben ze onze input gevraagd", zegt Glenn Lambrecht die het initiatief nam voor de petitie.