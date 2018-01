Petitie voor uitbreiding parkeerzone voor bewoners

Nu gelden de bewonerskaarten in de blauwe zones alleen voor het parkeren in eigen straat. Maar in sommige straten zijn er parkeerplaatsen tekort. Wie zijn wagen om de hoek parkeert, in een andere straat, riskeert dus een boete, als hij of zij zijn wagen niet om de twee uur verplaatst. Een aantal Harelbekenaars liep zo al tegen de lamp.

Jordy Jonckheere verzamelde in vier dagen tijd al 463 handtekeningen van mensen die net als hij willen dat de bewonerskaart geldt in een ruimere zone dan alleen maar je eigen straat.