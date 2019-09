Peuken- en kauwgomactie in Ieper: "Na jaar sensibiliseren volgen GAS-boetes"

Onder meer aan rioolputjes bij de Grote Markt en Boterstraat werden kabouters aangebracht en de slogans 'hier begint de zee, niets ingooien a.u.b.' en 'geloof jij nog in kabouters die je peuken opruimen?'.

"De technische dienst moet nog te vaak uitrukken omdat peuken, vuilnis, cement en frituurvet in de putjes worden gedumpt. Hierdoor raken riolen verstopt", klinkt het bij de stad. De tuinkabouters werden geschonken door Ieperlingen. De familie Techel schonk er zelfs 12. Op de Grote Markt werden gratis zakasbakjes uitgedeeld aan een stand met tuinkabouters en vijver, die werd ingericht door de technische en groendienst.

"Blijkbaar zijn heel wat rokers er zich nog niet van bewust dat dit heel vervuilend is. Meer dan 40% van het zwerfvuil bestaat uit peuken. Peuken hebben 12 tot 15 jaar nodig om af te breken in kleine microplasticvezels, die via de aarde of het water in de voedselketen terecht kunnen komen. De opruimkost is gigantisch."Ieper test momenteel wandasbakken en kauwgomborden uit aan scholen en drukke plekken. "Via tellingen willen we nagaan of dit aanslaat bij de burgers en of er meer nodig zijn", zegt schepen Valentijn Despeghel (SP.A). "De gemeenschapswacht, schoolspotter en stad zullen een jaar lang sensibiliseren. Als de campagne niet genoeg aanslaat, gaan we over tot gerichte GAS-boetes. Er bestaan al dergelijke boetes voor sluikstorten van grote hoeveelheden, maar er werd nog nooit opgetreden tegen het dumpen van peuken en kauwgom. Uiteindelijk moeten we állemaal samen werken aan een propere stad."