Peumans spreekt forse taal op Ijzerbedevaart in Diksmuide

Op de Ijzerbedevaart in Diksmuide is Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) deze middag flink van leer getrokken tegen Europa.

Elk jaar komen de kwesties Catalonië en Schotland naar boven tijdens de speech, maar met de escalerende situatie in Spanje vormde Catalonië de rode draad doorheen de toespraak van Peumans. “Europa zou veel beter de dialoog tussen Spanje en Catalonië mogelijk maken, maar dat past blijkbaar niet in de visie van de Europese leiders”, vindt de voorzitter van het Vlaamse parlement.

Ondanks de harde taal, eindigde Peumans met een boodschap van vrede: “Vanuit onze kleine regio doen we een oproep tot alle wereldleiders die het laatste jaar bevlekt hebben met dreigementen. Wij geloven rotsvast in de vredeswil van ons Vlaamse volk. We zijn een beschaafde regio, die deel uitmaakt van een beschaafd land en een beschaafd continent.”