Een peuter van twee en een half uit Bissegem vecht momenteel in het ziekenhuis van Kortrijk voor zijn leven. Het jongetje werd maandag in de vooravond met een hersenbloeding binnengebracht door de vriend van zijn moeder.

De man had de hele dag voor het jongetje opgepast terwijl de moeder elders was. De 28-jarige Nederlander is inmiddels opgepakt en zit in de cel op verdenking van slagen en verwondingen op zijn stiefzoontje.

De peuter uit Bissegem is al geopereerd en overgebracht naar het UZ in Gent. De verdachte beweert dat hij het kind niet heeft geslagen. Volgens de dokters is er sprake van het ‘shaken baby’-syndroom. De politie is een onderzoek gestart.