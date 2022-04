Peuter (bijna 2 jaar) kritiek bij ongeval met lijnbus in Tielt

In Tielt is een peuter van bijna 2 jaar levensgevaarlijk gewond geraakt. Het meisje werd, samen met haar oma, aangereden door een bus van De Lijn. De oma raakte lichtgewond.

Het ongeval gebeurde rond 9u40 op het Rameplein in Tielt. "Een bus van De Lijn reed in de Kortrijkstraat en sloeg rechtsaf het Rameplein op", zegt de woordvoerder van het parket in Brugge.

"Daarbij had de chauffeur niet opgemerkt dat een oma met haar kleindochter op het zebrapad het Rameplein aan het oversteken was. Het meisje van bijna twee jaar oud werd met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Haar grootmoeder (58) liep lichtere verwondingen op. Het gaat om mensen uit Ardooie", zegt het parket.

Het parket heeft geen deskundige aangesteld, omdat de omstandigheden op basis van een getuigenverklaring duidelijk zijn.