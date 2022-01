Peuter Pia krijgt elektrische mini-auto op maat

Een elektrische mini-auto op maat. Dat is het cadeau dat peuter Pia in de Hogeschool Vives in Brugge gekregen heeft. Pia, intussen een meisje van 3 dat naar school gaat, raakte bekend door haar zeldzame spierziekte.

Haar ouders zamelden maar liefst 2 miljoen euro in voor een peperduur medicijn dat intussen wordt terugbetaald. Het project Go Baby Go, waar Vives het voortouw neemt, maakt elk jaar tien kinderen met een beperking blij met zo'n aangepast elektrisch autootje. En ook Pia is één van de gelukkigen.

Hogeschool Vives is al drie jaar de Belgische partner van Go Baby Go, dat gestart is door de Universtiteit van Florida.

Pia gaat intussen naar de kleuterschool en boekt vooruitgang. Toch beweegt ze nog altijd minder vlot dan haar leeftijdsgenootjes. Het autorijden wordt een uitdaging. "Er is een knop geïnstalleerd om voort te bewegen, want ze heeft nog geen kracht genoeg in de beentjes. Met haar handje kan ze bewegingen maken. En sturen. Het gaat nog beetje oefenen worden maar dat komt zeker in orde", klinkt het.

Bij Vives staan nog twee autootjes te wachten, ook in Bellegem en Brugge mogen straks twee kindjes rondcruisen.