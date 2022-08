Pfas Ruddervoorde: 500 gezinnen beperkt in watergebruik

Zo’n 500 inwoners van Ruddervoorde bij Oostkamp mogen voorlopig geen put- of grondwater meer gebruiken als drinkwater of om hun zwembad te vullen.

De Openbare Afvalstoffenmaatschappij heeft in de buurt van de brandweerkazerne verhoogde Pfas-waarden gemeten. Allicht gaat het om een historische vervuiling, en is bij oefeningen van de brandweer vervuild blusschuim in het grondwater terecht gekomen.

Straal van 500 meter

Alle inwoners die in een straal van een halve kilometer van de kazerne van Ruddervoorde wonen, hebben een brief gekregen met daarin informatie over de vervuiling. PFAS kan het immuunsysteem beschadigen en kanker veroorzaken. De bodem zelf is niet verontreinigd, maar het putwater wel. OVAM moet nu verder onderzoek doen, en dat kan wel een jaar duren.

Voorzorgsmaatregelen

Nele Cools van de Dienst Communicatie in Oostkamp: "Er moet nog verder onderzoek gebeuren. Maar intussen geven wij een aantal voorzorgsmaatregelen. En die zijn dat mensen hun put- of grondwater niet als drinkwater mogen gebruiken. Dat is sowieso niet aan te raden.

Je mag er ook je zwembad niet mee vullen of je groenten mee besproeien." - Mogen de buurtbewoners van hun eigen groenten eten, en eieren van hun scharrelkippen? "Dat mogen ze wel doen. Als ze hun groenten niet met putwater besproeien, mogen ze gerust in de tuin werken en van hun eigen groenten eten. Ook eieren zijn geen probleem."