Philip Bolle over Stadslijst: "Dit doet pijn, maar we blijven constructief verder werken"

Philip Bolle van Vooruit reageert nu voor het eerst voor de camera. Ondanks alles zal de partij het komende jaar constructief blijven meewerken aan het beleid, zegt hij. "We zijn professionele politici. Men heeft ons in het hart getroffen op een manier die ik totaal niet had verwacht. Die ook de Ieperling niet had verwacht. Dat zien we aan de gigantische reacties die we binnenkrijgen. Mensen pikken dit niet, de manier waarop wij behandeld geweest zijn. Zit daar een stuk jaloersheid achter, zit daar een stuk na-ijver achter? De schepenen van Vooruit hebben de grootste en zwaarste pakketten onder hun bevoegdheid. Dit is zo onderhandeld geweest en het is wat het is. We zijn best trots op al die realisaties. Vandaar, dit doet pijn. Maar nog eens: de verkiezingen moeten nog altijd plaatsvinden en ik denk dat men wel eens voor een verrassing zou kunnen staan."

