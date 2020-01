Philip Cracco (56) overleden

'Vlaamse Wolf of Wall Street'

De 'Vlaamse Wolf of Wall Street', zoals Philip Cracco ook wel eens werd genoemd, stond in 1995 aan de wieg van uitzendgroep Accent Jobs. Daarna kocht Cracco het bekende uurwerkenmerk Rodania, maar dat bleek geen succes. Cracco deed Rodania van de hand en richtte zich weer op zijn oorspronkelijke liefde waarmee hij z'n fortuin vergaarde, de interimsector. Dat resulteerde in 2016 in de firma Jobfixers.

The Sky is the limit

Bij het grote publiek raakte Philip Cracco bekend door het TV-programma 'The Sky is the limit' op VIER. Daarin was hij samen met z'n vriendin Aisha Van Zele te zien (zie foto). Cracco was ook meer dan 20 jaar een gepassioneerde rallypiloot.

Prostaatkanker

In 2016 werd bij Philip Cracco prostaatkanker vastgesteld. Even leek het wat beter te gaan (dat blijkt uit een opvallende quote in de bijhorende video), maar de ziekte is hem nu dus toch fataal geworden. Naast z'n vriendin laat hij ook twee kinderen uit een vorig huwelijk na.