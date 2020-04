Philippe Bodson (ex-L&H) overleden door coronavirus

Zakenman Phlippe Bodson is overleden aan de gevolgen van het coronavirus, hij werd 75. De Luikenaar is bij ons vooral bekend als de crisismanager die Lernout en Hauspie van een faillissement moest redden, maar daar niet in slaagde.

Bodson was twee weken geleden opgenomen in een ziekenhuis als COVID-19 patiënt. Hij lag er sinds een week aan de beademing en is uiteidenlijk aan de ziekte gestorven. Tussen 1987 en 1990 voorzitter was Bodson voorzitter van het VBO, het verbond van Belgische ondernemingen. Ook in het bankwezen was hij geen onbekende, zo was hij actief in de raad van bestuur van Fortis en de Generale Maatschappij van België. Bodson was ook enkele jaren politiek actief bij de MR, als senator van 1999 tot 2003.

L&H naar de slachtbank

In West-Vlaanderen herinneren we Philippe Bodson als de man die het Ieperse spraaktechnologiebedrijf Lernout en Hauspie moest redden.

Hij kwam op 17 januari 2001 aan het roer van L&H, nadat de Amerikaanse CEO John Duerden opstapte Ook medestichter Jo Lernout zette toen noodgedwongen een stap opzij. Maar het kwaad was al geschied en Bodson kon een failissement niet meer afwonden. Het verdict viel op 24 oktober 2001 bij de rechtbank van koophandel in Ieper.

Bodson had negen maanden bescherming tegen schuldeisers bekomen voor L&H Speech Products, maar dat mocht niet meer baten. Na de uitspraak van het failissement ergerde hij zich aan de Ieperse rechterbankvoozitter Michel Handschoewerker die hij incapabel noemde. Handschoewerker nam het Bodson vooral kwalijk dat hij als CEO de spraaktechnologie niet bij ons heeft gehouden, maar in handen gaf van twee concurrenten uit de VS: Dictaphone en Scansoft.