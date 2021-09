Philippe Clement: “Club kan eigenlijk alleen maar winnen”

Club Brugge heeft niets te verliezen tegen PSG. Dat is de teneur op de persconferentie van blauwzwart. “Messi z’n statistieken spreken voor zich. Maar als je tegen hem speelt dan is het de bedoeling om je job te doen en zelf die overwinning binnen te halen”, aldus doelman Simon Mignolet.

“Ik heb veel respect voor de speler Messi. Zijn statistieken spreken voor zich. Maar als je tegen hem speelt dan is het de bedoeling om je job te doen en zelf die overwinning binnen te halen”, zegt Mignolet. “Dit is wellicht de sterkste aanvalslinie waar ik ooit tegenstond. Maar als ze met drie tegen elf zouden spelen winnen ze die wedstrijd ook niet. PSG is meer dan de aanvallers alleen.”

Twee armen en twee benen

“Het is voor een aantal jongens de eerste keer dat ze tegen spelers van dit niveau spelen”, pikt coach Philippe Clement in. “Maar het zijn ook allemaal jongens met twee armen en twee benen. In dit soort wedstrijden kan Club eigenlijk alleen maar winnen.” Ook Clement is onder de indruk van Messi. “Voor mij is Messi de nummer 1. Maar dat is persoonlijk, anderen vinden Ronaldo beter. Toch is hij voor mij de beste speler ooit.”