In Brugge is een vleugelpiano van honderd jaar oud uit het laatste schoolgebouw van de Sint-Andreashumaniora gehesen. Het gebouw gaat binnenkort tegen de vlakte.

De vleugelpiano stond op de zolderverdieping, en komt nog uit de tijd dat de kapel de vroegere Garenmarkt sierde. (lees verder onder de foto)

Met een kraan is de piano door het open dak gehesen en naar beneden gebracht. Hij wordt nu even bewaard, en verhuist straks mee naar de nieuwbouw van de school in de Jakobinessenstraat. (lees verder onder de video)