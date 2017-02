Pianowedstrijd in Ruiselede erg in trek

De Steinway pianowedstrijd in Ruiselede is voor veel jonge pianovirtuozen de start van een succesvolle carrière. Maar liefst 75 kandidaten tonen hun kunnen in drie leeftijdscategorieën.

Spelen op een steinway concertvleugel piano is de droom van elke kandidaat. De jongeren spelen voor een 6 koppige jury eigen interpretaties van klassieke componisten.

De wedstrijd in Ruiselede is een voorselectie voor de grote finale volgende maand in de Bozar. Daar nemen de beste pianisten van België het tegen elkaar op om een plekje in de internationale Steinway pianowedstrijd te bemachten in Hamburg.

Wie zelf het jonge pianogeweld aan het werk wil zien kan op 5 maart terecht in de Bozar in Brussel.