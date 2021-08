Picanol over strafklacht: "aantijgingen zijn ongegrond"

Picanol heeft zelf delen van Saurer in handen. Tack en Haspeslagh zitten dan ook in het bestuur van Rieter. Maar ze hebben volgens Picanol ook "te allen tijde de governance regels in het kader van belangenconflicten bij beraadslagingen of bij het nemen van beslissingen omtrent dit dossier gerespecteerd", klinkt het in een persbericht.

Gisteren raakte bekend dat Rieter een strafklacht voorbereidt tegen Tack en Haspeslagh, die aan het roer staan van Picanol en ook een zitje hebben in de raad van bestuur van Rieter. De twee zouden volgens die laatste hun geheimhoudingsplicht als bestuurders hebben geschonden.

In een persmededeling van het Zwitserse bedrijf wordt Tack en Haspeslagh verweten dat ze interne informatie van de raad van bestuur hebben gebruikt om te concurreren met Rieter via hun eigen bod (op delen van Saurer). "De raad van bestuur beschouwt dat als een grove schending van de belangen van Rieter, ten nadele van al zijn stakeholders, en een permanente breuk van de vertrouwensrelatie binnen de raad van bestuur, wat verdere samenwerking onmogelijk maakt." De Zwitsers willen de Belgen aan de deur zetten en een strafklacht indienen.

Maar Picanol zegt nu dus dat er geen formeel bod is geweest op de activa van Saurer, dat een beursnotering heeft in Shanghai. Picanol onderhoudt wel al jaren een commerciële relatie met de controlerende aandeelhouder van dat bedrijf, "en heeft in die hoedanigheid onderzocht hoe het met de controlerende aandeelhouder kon samenwerken om de Europese activiteiten te redden van Saurer Intelligent Technology Co. Ltd. die in financiële moeilijkheden waren geraakt". De Belgen hebben in dat kader een krediet van 20 miljoen euro verschaft aan Saurer Technologies GmbH & Co, "waarbij het geen enkel voorkeurrecht verkregen heeft voor de aankoop van activa of bedrijven".

Meewerken aan onderzoek

Volgens Picanol heeft Luc Tack, bij kennisname van de financiële problemen van Saurer, ook de CEO van Rieter geïnformeerd dat er mogelijk een opportuniteit was om Rieter te versterken door de aanschaf van bepaalde onderdelen. "Luc Tack en Stefaan Haspeslagh hebben te allen tijde de governance regels gerespecteerd. Ze hebben bij Rieter niet deelgenomen aan de beraadslagingen noch aan de beslissingen betreffende de verwerving van delen van Saurer, noch hebben zij toegang genomen tot of gebruikgemaakt van via Rieter gedeelde informatie over de zaak Saurer."

Picanol Group heeft aan Rieter ook financiering aangeboden via kapitaalverhoging om een deel van de overname te financieren, indien de raad van bestuur van Rieter dit nodig zou achten, klinkt het.

Picanol Group betreurt de communicatie van Rieter. "Luc Tack en Stefaan Haspeslagh zullen meewerken aan elk onderzoek om de ongegrondheid van de aantijgingen van Rieter te weerleggen."

