Bij weefmachinebouwer Picanol in Ieper zullen de meeste afdelingen vanaf begin volgende week weer operationeel zijn.

Maandag werd een deel van de productie al voorzichtig heropgestart nadat een cyberaanval vorige week het hele bedrijf had plat gelegd.

Eerst startte de gieterij weer op en nu volgen stap na stap de andere afdelingen. Picanol zal pas in de loop van volgende week meer details kunnen geven over de financiële impact van de cyberaanval. Daarna kan de handel in het aandeel Picanol hervat worden.

