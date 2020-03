Picanol zet productie tijdelijk stil

Weefmachineproducent Picanol legt de productie in zijn fabriek in Ieper tijdelijk stop vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus.

"We werken in Ieper met ongeveer 1.500 collega's en het grootste deel van hen zal in tijdelijke werkloosheid gaan door overmacht", zegt communicatiedirecteur Frederic Dryhoel. Een honderdtal mensen kan van thuis werken, maar het overgrote deel van de medewerkers houdt zich bezig met de productie en kan dus niet vanop afstand werken.

Voorlopig werken wel de afdeling van de wisselstukken en de gieterij nog. "We hebben nog een aantal klanten die aan het werk zijn en die stukken nodig hebben" zegt Dryhoel. Hij schat dat in de fabriek nog een honderdtal mensen aan de slag is.

Picanol laat nog weten een uitgebreide reeks gezondheids- en veiligheidsinitiatieven te hebben genomen om zijn werknemers en anderen te beschermen tegen de ziekte, zoals extra maatregelen rond handhygiëne en het bewaren van voldoende afstand in de fabriek. Eerder had het bedrijf ook al alle reizen naar China opgeschort, waar de coronapandemie begonnen is en waar Picanol een fabriek heeft. Dat zorgt voor Dryhoel niet voor problemen in de fabriek. "We zijn ook constant in overleg met de werknemers", zegt hij.

Picanol verwacht op basis van de huidige omstandigheden dat het enige tijd kan duren voordat de productieactiviteiten weer volledig operationeel zijn. De fabrieken van Picanol in China en Roemenië blijven voorlopig wel operationeel.