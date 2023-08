Piepende trams houden buurtbewoners wakker: 'erg storend'

Het lawaai is zo luid dat televisie kijken met het raam open of slapen onmogelijk is. Ze meldden het probleem al bij De Lijn, maar een oplossing is er nog niet. Luc De Schrijver: "Het probleem is in feite het piepen bij het draaien van de tram, en het napiepen van de sporen die indertijd veranderd zijn, waarbij de trambielzen van hout naar ijzer zijn omgebouwd."

Hoe luid de pieptoon precies weerklinkt, is afhankelijk van trambestuurder tot trambestuurder, maar ook het weer speelt z’n rol. Hoe dan ook is het geluid erg storend voor de buurtbewoners. "We horen dat geluid van half zes ’s morgens tot een uur ’s nachts, om de tien minuten. Het is heel erg storend. Het heeft een heel hoog geluid waarbij verschillende mensen hier ook niet kunnen slapen."

Geen gehoor bij De Lijn

Luc en z’n vrouw melden het probleem al bij De Lijn zelf, maar kregen naar eigen zeggen geen gehoor. Dus contacteerden ze de gemeente. "We hebben al klacht neergelegd bij de gemeente en zij hebben ons verteld dat er reeds zeer veel klachten zijn. Ze raden ons aan contact op te nemen met De Lijn."

Nochtans pakte De Lijn drie jaar geleden uit met een speciaal smeersysteem, maar daar lijken de buurtbewoners weinig van te merken. "Een oplossing was beloofd om de tramsporen regelmatiger in te vetten, maar dat gebeurd blijkbaar niet. En ze gingen met het nieuwe tramsysteem een sproeier maken aan de onderkant van de tram. Maar het probleem is nog steeds niet opgelost."

Al ziet Luc nog een andere oplossing. "We willen de tram absoluut niet weg. Misschien kunnen ze de tram doen stoppen, en zoals in een ander eindstation terug laten vertrekken naar de andere kant in plaats van die bocht te nemen."

Reactie De Lijn

Bij De Lijn spreken ze van een bekend probleem. Volgens hen is het niets uitzonderlijk en komt het geluid overal voor waar trams rijden. De grote boosdoener lijkt vooral het warme weer te zijn. Het geluid wordt veroorzaakt door contact tussen de wielen van de tram en de sporen, metaal op metaal dus. Door het warme weer van de jongste dagen is het geluid nu extra goed hoorbaar.

