Pier Blankenberge morgen voor jaren dicht

Voor Blankenberge was het de namiddag van de laatste kans. Toch voor zij graag wandelen op de historische pier. Morgen start namelijk een nieuwe fase in de renovatie van het bouwwerk. En dat gaat mogelijk vier jaar duren.

"Onze iconische pier gaat een tijdje onder het mes," zegt burgemeester Björn Prasse van Blankenberge. "De gangway wordt helemaal gerenoveerd. We hebben dit dossier eind 2016 naar de Vlaamse overheid gebracht. Het kost maar liefst 10 miljoen euro."

Over vier jaar klaar?

Het hoofdgebouw zal via twee nieuw aangelegde toegangswegen altijd bereikbaar blijven en dat is ook goed nieuws voor de vissers. Blankenberge is ervan overtuigd dat het straks weer heel mooi wordt. "De bedoeling is om tegen 2025 helemaal klaar te zijn en dan een splinternieuwe pier te mogen aanschouwen en te bewandelen," hoopt de burgemeester..

Wellicht wordt de hele werf rond de Pier van Blankenberge nog deze maand droog gezet.