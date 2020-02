Vanmorgen zijn de werken begonnen om een stuk van de pier in Blankenberge weer zandvrij te maken. Want na de doortocht van stormen Ciara en Dennis ligt er naar schatting 300 ton zand die de wandelweg voor de helft verspert.

Op bepaalde plaatsen ligt het zand zelfs anderhalve meter hoog, ongezien in Blankenberge. De stormen hebben er ook voor gezorgd dat de havengeul in Blankenberge is verzand. Die baggerwerken zouden door het slechte weer pas volgende week beginnen.