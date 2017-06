Pierre Serry blijft in de cel

Serry zit ondertussen ruim vijf jaar in voorhechtenis. Zijn advocaten hadden een verzoekschrift tot voorlopige invrijheidsstelling ingediend.

Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in het West-Vlaamse Wingene. Zijn schoonvader André Gyselbrecht wordt door de speurders beschouwd als de opdrachtgever voor de moord. Pierre Serry trad op als tussenpersoon bij het beramen van de moord. Het lichaam van Saelens werd twee weken na de feiten ook aangetroffen vlak bij een chalet van Serry in Maria-Aalter.

Medische problemen

Tijdens het onderzoek hield Pierre Serry jarenlang de lippen stijf op elkaar. In 2016 bekende hij dan toch dat hij van dokter Gyselbrecht de opdracht kreeg om Saelens uit de weg te laten ruimen. Uiteindelijk gaf Gyselbrecht tijdens het proces ook toe.

Op 3 april vroeg Pierre Serry al tevergeefs om zijn voorwaardelijke vrijlating. Toen verwezen zijn advocaten naar zijn medische problemen en naar de jarenlange voorhechtenis. "Onze cliënt verleent ook zijn volledige medewerking aan het onderzoek", aldus meester Walter Damen. De verdediging bepleitte maandagnamiddag anderhalf uur de vrijlating van Serry. Na de eigenlijke zitting over de kasteelmoord besliste de rechtbank dat de beklaagde in de cel moet blijven.