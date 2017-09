Pierre Serry vraagt opnieuw vrijlating

In de zaak van de kasteelmoord heeft Pierre Serry (67) opnieuw om zijn voorwaardelijke vrijlating gevraagd. Twee eerdere verzoekschriften werden afgewezen. De Brugse correctionele rechtbank buigt zich maandagochtend over het verzoek van Serry.

Pierre Serry staat samen met André Gyselbrecht (66), Evert de Clercq (53) en Franciscus Larmit (40) terecht voor de moord op Stijn Saelens op 31 januari 2012 in Wingene. Dokter Gyselbrecht wordt door de speurders beschouwd als de opdrachtgever voor de moord op zijn schoonzoon. Pierre Serry trad als tussenpersoon op bij het beramen van de moord. Het lichaam van Saelens werd twee weken na de feiten ook aangetroffen vlak bij een chalet van Serry in Maria-Aalter.

Ondertussen zit Serry al meer dan vijfeneenhalf jaar in voorhechtenis. Bij zijn twee vorige verzoekschriften verwezen zijn advocaten naar dat aspect en naar de prostaatproblemen van hun cliënt.

Dinsdag spreekt de KI in Gent zich uit over de nieuwe controle op de bijzondere opsporingsmethoden in het dossier. Daarna volgt op 2 oktober een evaluatiezitting voor de Brugse correctionele rechtbank. In principe zou er vanaf 16 oktober gepleit worden, maar die timing lijkt niet meer haalbaar.