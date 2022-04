Pierre Vandeputte opnieuw voorzitter van Decospan VT Menen

Oud-voorzitter Pierre Vandeputte maakt na drie jaar zijn comeback bij Decospan Menen. Hij wordt voorzitter van het nieuwe bestuursorgaan, dat onder meer zal bestaan uit Peggy Clerick als penningmeester, Benoit Deny als secretaris en enkele vertrouwde gezichten uit het dagelijks bestuur. “Ik heb er heel veel ‘goesting’ in. Het Menense volleybal is een prachtig project dat me altijd nauw aan het hart is blijven liggen en dat ook zonder mij schitterende resultaten heeft behaald", zegt Pierre.

Combinatie van vers bloed en vaste waarden

"Toen het bestuur besliste om te stoppen op het hoogste niveau, ben ik grondig beginnen nadenken om me weer te engageren binnen de club. Dat zal ik nu dus doen als voorzitter. Ik heb het volste vertrouwen in het huidige team en het sportieve en dagelijkse beleid blijft in hun handen. We gaan op dat vlak voor continuïteit. Vanuit mijn nieuwe rol zal ik wel optreden als gezicht van de club en op basis van mijn relaties het financiële draagvlak van de club verder uitbouwen. De komende weken zal ik heel wat gesprekken met nieuwe potentiële partners voeren”, verklaart Pierre Vandeputte zijn terugkeer.



Een van de redenen voor de twijfels rond het voortbestaan van de club, was dat begin dit jaar te veel gewicht op de schouders van het kernbestuur rustte. Intussen werden het dagelijks bestuur en de omkadering voldoende versterkt om de organisatie van de club verder te optimaliseren. Onder meer Bart Gryson en Cedric Odvart treden toe. De vzw achter de club wordt ook uitgebreid met vers bloed en de ‘raad der wijzen’ – met Jan Desmet van Decospan als ervaren raadgever – blijft verder zijn adviserende taken uitvoeren.

Vrijdag begint Menen aan de play-off finale voor de landstitel tegen Roeselare.