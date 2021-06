Piet Desmet begint aan tweede mandaat als vicerector

Zijn tweede mandaat loopt tot eind juli 2025.

Als rasechte West-Vlaming tekent Piet Desmet met enthousiasme voor nog eens vier jaar bestuur van de KU Leuven en haar West-Vlaamse campussen in Kortrijk en Brugge. Hij wil het unieke campusconcept waar Kulak en ook campus Brugge voor staan verder ontwikkelen.

“Het laatste anderhalf jaar van mijn eerste mandaat was apart”, geeft de vicerector aan. “We hebben ook in West-Vlaanderen snel geschakeld met ons onderwijs toen de pandemie uitbrak. Met volle inzet op digitale leervormen, mede vanuit onze unieke hybrid & virtual classrooms. We hopen het academiejaar in code groen te kunnen inzetten met maximaal onderwijs op de campus. De intekeningen op onze studentenresidenties lopen ook vlot. We hopen op een zo ‘normaal’ mogelijk jaar.”

Naast basisopleidingen is er ook via het Postuniversitair Centrum (PUC) een bijzonder breed gamma aan opleidingstrajecten voor professionals gaande van kortlopende opleidingen over postgraduaten tot straks ook master-na-masteropleidingen. “Kwalitatieve opleidingen aanbieden voor en met de regio, voor jongeren en professionals, is absoluut een prioriteit tijdens mijn volgend mandaat”, besluit de vicerector.