Piet Desmet vicerector Kulak

Op 1 augustus 2017 neemt professor Piet Desmet de fakkel over van professor Marc Depaepe als vicerector campus Kulak Kortrijk en academisch beheerder van campus Brugge.

Rector-elect Luc Sels kiest met Piet Desmet (° 1965) voor een volbloed West-Vlaming, geboren in Waregem en opgegroeid in Veurne. Professor Desmet is gewoon hoogleraar Franse en toegepaste taalkunde. Hij heeft op de Kulak heel wat beleidsfuncties opgenomen, onder meer in de Kulak-raad, het Directiecomité en het Bestuurscomité. Hij is tevens lid van het Bestuurscomité van Leuven Research & Development en van de Raad van Bestuur van WTV.