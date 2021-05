Piet en ezel Berry doorkruisen het land voor goede doel

Roeselarenaar Piet Ternest is samen met zijn broer Paul en zijn ezel Berry aan een 600 km lange gesponsorde trektocht begonnen om geld in te zamelen voor de vzw Dogbo.

Dogbo is een stad in Benin waar Roeselare een stedenband mee heeft. In 2018 en 2019 brachten de sponsortochten met ezel Berry in het kader van de Warmste Week/Music for Life van Studio Brussel telkens meer dan 6000 euro op voor de Roeselaarse vzw. Piet en Berry trekken van Brugge naar Aarlen, de GR129, ook bekend uit het programma ‘Dwars door België’ van Arnout Hauben. (Lees verder onder de foto)

Ezelsmest

Hij vertrekt vandaag en zal wellicht meer dan een maand op pad zijn. Behalve zijn trektocht verkoopt Piet ook ezelsmest als compost voor de moestuin en gazon bijvoorbeeld. Dat zou de beste organische meststof zijn die er bestaat. De opbrengst gaat uiteraard ook naar projecten in Dogbo.