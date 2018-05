Piet Huysentruyt in boek en op doek in "Likoké On Tour"

In Kortrijk is ‘Likoké On Tour’ voorgesteld, een culinair reisverslag van sterrenchef Piet Huysentruyt en zijn medewerkers.

De groep reist van Kortrijk naar Japan, Bali, Singapore en Zuid-Afrika. Voor chef Piet is het onverwacht een emotionele rollercoaster geworden. In die periode verloor hij zijn moeder. Het verslag van een merkwaardige culinaire en culturele wereldreis is nu in een boek en film uitgegeven. Likoké On Tour is dan wel een reisverslag, een kookboek en een filmserie, maar het is vooral een menselijk verhaal. "Omdat ik nu een weeskind ben, heb ik nu het gevoel dat er een hoofdstuk in mijn leven afgesloten is en dat er een nieuw hoofdstuk begint", zegt de chef-kok.