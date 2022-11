Piet Huysentruyt viert 60e verjaardag in Kortrijk

De bekende West-Vlaamse televisiekok Piet Huysentruyt wordt 60 jaar. Dat heeft hij met familie, vrienden en kennissen gevierd in een restaurant in Kortrijk. De chef van Table d'Amis zette speciaal een aantal gerechten uit zijn net verschenen kookboek op tafel.

Televisiekok, schrijver, wereldreiziger en zakenman Piet Huysentruyt wordt 60 jaar. “Aan 50 had ik meer, ik ga niet zeggen een depressief gevoel, maar toch zoiets van dat is toch wel de helft van uw leven en vanaf nu ga je naar de andere helft. En die is korter dan 50, want je mag al blij zijn als je 70 of 80 wordt. Ja 60, laat ons zeggen met veel goesting ‘the new forty’,” vertelt hij.

Is 60 jaar al dan niet een mijlpaal in een mensenleven, voor Piet Huysentruyt is het in ieder geval een goed moment om twee nieuwe boeken te publiceren, waaronder een terugblik op wat geweest is. In al die jaren heeft Huysentruyt 3,6 miljoen boeken verkocht in Vlaanderen. Vanavond komen familie, vrienden en kennissen samen in een restaurant in Kortrijk om Piet te feliciteren met zijn verjaardag, zijn nieuwe boek met 77 iconische gerechten én zijn biografie.

Wat hem misschien nog het meest typeert is zijn authenticiteit. Piet Huysentruyt is een West-Vlaming en daar kan niemand omheen. “Soms heb ik het er zelfs moeilijk mee dat de mensen zeggen: van waar ben je eigenlijk? Ik zeg: hoor je dat niet of wat? En dan ga ik het West-Vlaams accent nog meer benadrukken,” klinkt het.