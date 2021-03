Pieter Aesaert (18) uit Torhout één van jongste messensmeden van het land

In Torhout woont en werkt één van de jongste messensmeden van het land. Pieter Aesaert is 18 en heeft sinds 5 jaar het tuinhuis van zijn ouders omgebouwd tot een heuse smidse.

Hij heeft alles zelf geleerd op internet en scoort nu hoge ogen met zijn zelfgesmeden keukenmessen. Aan één mes werkt hij soms wel weken, maar ze zijn dan ook scherper dan eender welk ander mes.

Pieter is volop aan het werk en smeden doet hij al sinds hij 13 was. Hij is gefascineerd door gloeiend staal, aambeelden, lassen en en het vervaardigen en slijpen van topkeukenmessen. En smeden is op zich best spectaculair.

In ons land zijn er maar vijf smeden die Damascusmessen maken zoals Pieter. En hij stelt zijn oude ambacht ook graag voor op Instagram. Met zijn messen zoals deze wordt hij wereldwijd gevolgd. Hij schenkt nu en dan ook eens één van zijn topkeukenmessen weg.