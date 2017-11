Pieter Aspe wil eigen uitgeverij oprichten

"De klassieke verhouding is: de auteur schrijft, de uitgever doet de rest. Maar we zijn op het punt gekomen dat de auteur alles moet doen. Dat is niet goed. Boeken gaan om 'mensen', maar steeds meer zitten auteurs binnen uitgeverijen aan tafel met boekhouders. Ik vind dat niet goed. Het is een raar vak geworden. Je moet al bijna eerst een bekende Vlaming zijn, dan kan je een tuinboek of een kookboek schrijven. Voor beginnende auteurs is het heel moeilijk. Vaak komen die zelfs niet meer toe aan een tweede of derde boek. Of ze geven het uit in eigen beheer, maar dat is zo eenvoudig allemaal niet. Dat gaat dikwijls mis", aldus Aspe, die het zijn plicht vindt om daar iets aan te veranderen.

Aspe praat met investeerders. Deze week rondt hij die gesprekken af. "Ik heb het hier al met heel wat mensen over gehad. Ook grote auteurs. Ik heb een heel goed team verzameld. Het concept is helemaal klaar, we moeten het alleen nog uitrollen. Dat het finaal allemaal niet doorgaat, dat risico zit er nog altijd in. Maar ik denk het niet. We zitten goed op koers."