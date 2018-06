Pieter streed mee op D-Day

Pieter Coussaert uit Nieuwpoort is 97 en was er bij toen de geallieerde troepen landden in Normandië, vandaag exact 74 jaar geleden.

Hij was visser toen de oorlog uitbrak en vluchtte naar Engeland. Toen de Britten het Oostendse schip waar hij mee voer opeisten, ging hij bij de Britse marine. Pieter Coussaert is één van de weinigen die nog kunnen vertellen over de landing in Normandië.

Hij patrouilleerde op 6 juni 1944 voor de kust van Normandië en zocht naar duikboten in de Britse sector. Aan boord van zijn schip bleef alles rustig.

Na de oorlog vestigde Pieter zich in Nieuwpoort. Hij kreeg 13 medailles voor zijn inzet tijdens de oorlog.