Pieter Delanoy uit Brugge, de priester die meedeed aan "De Mol", is vanaf nu in te huren voor doopsels, huwelijken en uitvaarten.

Dopen kost 100 euro, een uitvaart 150 en een huwelijk 250 euro. De man, die leraar is aan het Sint-Lodewijkscollege in Sint-Andries, had al eerder te kennen gegeven dat hij niet zijn hele leven priester zou blijven omwille van het verplichte celibaat.