Pijnpatiënten AZ Delta besturen zelf neurostimulator met app

In het pijncentrum van AZ Delta in Roeselare is voor het eerst in ons land een neurostimulator verbonden met een app op de smartphone van de patiënt. Zo'n stimulator verlicht de pijn voor de patiënten.

Bij een pijnpatiënt heeft de pijn zich in het zenuwstelsel genesteld. Een chronisch pijnpatiënt kan klachten ervaren in elk lichaamsdeel. Om die pijn te verdragen, planten ze een neurostimulator in. Dat toestel verstoort de pijnsignalen tussen het ruggenmerg en de hersenen. Dankzij de app kunnen patiënten nu zelf de instellingen van het toestel aanpassen.

Goedkoper en sneller

Ook kunnen pijnartsen en verpleegkundigen vanop afstand het toestel aanpassen. "Het bespaart hen veel tijd, want de patiënt moet minder naar het ziekenhuis komen en de videoraadpleging is goedkoper dan een gewone raadpleging", klinkt het bij AZ Delta.

Tot vier keer per jaar kan de patiënt een beveiligde videoraadpleging vragen bij de pijnarts. De app is goedgekeurd door het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA en de beveiliging is dubbel zo sterk als die van bankapps. In een eerste fase zullen in AZ Delta twaalf mensen gebruik kunnen maken van de app.