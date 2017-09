Piloot West-Vlaamse Mugheli in reality-reeks

In de eerste aflevering van het tweede seizoen wordt piloot Johan De Block en het medisch team opgeroepen voor een zwaar ongeval in Wenduine, waarbij een jongen ernstig gewond raakte. De piloot moet zijn heli aan de grond zetten op de kustbaan en dat is met alle hindernissen in de buurt een huzarenstukje.

Johan De Block heeft een militaire loopbaan als piloot achter de rug en vliegt nu al 11 jaar met de Mugheli. Het is een job met veel adrenaline, maar vooral de voldoening geeft de piloot vleugels. “Dat geeft een heel mooi gevoel en een warm gevoel als je zoiets kan doen, als je er zeker van bent dat je een verschil gemaakt hebt. Dat geeft een enorm goed gevoel dat de job die je doet iets uitmaakt voor de mensen. Als je dat niet meer hebt, ben je ook niet op je plaats daar. Maar in dit geval in Wenduine kan ik toch wel stellen dat we zeker een verschil gemaakt hebben.”