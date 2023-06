Pilootproject chemo - en immunotherapie bij patiënten thuis krijgt navolging

Vanaf 1 juli kunnen patiënten ook thuis chemo - en immunotherapie krijgen. De kostprijs daarvoor is even hoog als in het ziekenhuis. AZ Groeninge in Kortrijk had hierrond een pilootproject en nu volgen ook de andere ziekenhuizen in Vlaanderen.

Voor een verpleegkundige die aan huis komt voor een chemokuur of een intraveneuze antibioticabehandeling betaal je als patiënt niets extra's. Wel kan je zo in je vertrouwde omgeving blijven en het is ook praktischer, want vaak moeten patiënten meermaals per maand medicijnen krijgen. Maar niet alle behandelingen kunnen zo. Voor chemotherapie zou het om 2.600 mensen in Vlaanderen gaan.

Koen Van Eygen, hematoloog AZ Groeninge Kortrijk: "We denken dat de zorg thuis even goed is of misschien zelfs een stukje beter omdat de aanwezigheid van de verpleegster in de thuiscontext ook toelaat dingen te zien die we in het ziekenhuis niet altijd zien. Zoals thuissituaties die niet goed geregeld zijn, zorgproblemen die niet altijd aan het licht komen, mensen lopen daar niet mee te koop."