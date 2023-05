Pinksterweekend voltreffer aan de kust, evenementen profiteren mee

Uit cijfers van Westtoer blijkt dat de toeristen in totaal 400.000 overnachtingen boekten, dat is een stijging van vijf procent ten opzichte van vorig jaar. Net als in 2022 ging de bezettingsgraad in de hotels ruim boven 85%.

Ook de dagjestoeristen vonden hun weg naar de kust. In totaal zo'n 270.000, een stijging van maar liefst 15%. De nieuwe vakantiespreiding in Wallonië maakt het toeristisch voorjaar voor de kust nog interessanter.

Heel wat evenementen

De vele events aan zee profiteerden optimaal van de vele zon. Een van die projecten is Cabin Art in Sint-Idesbald, bij Koksijde. De openluchttentoonstelling is aan de vijftiende editie toe en zocht dit jaar haar inspiratie bij de geschiedenis van Sint-Idesbald.

In de negentiende eeuw vestigden gezinnen zich in de badstad, een eeuw later, en zeker na WOII, vonden ook de toeristen hun weg naar Koksijde. Dit zorgde voor een opmerkelijke evolutie van de bebouwing in Sint-Idesbald, en dat is wat Cabin Art aan de hand van foto-, schilder- en tekenwerk wil tonen.