Pionier Damme laat verkeersborden verwijderen

De borden mochten weg vermits er sinds 1 januari een snelheidslimiet geldt buiten de bebouwde kom. Daarmee heeft Vlaanderen het voorbeeld van Damme gevolgd waar al in 2011 een regel geld om enkel nog zones van 30, 50 en 70 kilometer per uur toe te laten.

“Nu in gans Vlaanderen de snelheid werd aangepast, wordt ons grondgebied nog minder ontsierd door verkeersborden”, zegt een tevreden burgemeester Joachim Coens. “Vijf jaar geleden was het beperken van het aantal verkeersborden naast het verhogen van de verkeersveiligheid een belangrijk argument om de zone 70 in onze stad in te voeren.”