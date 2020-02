Joost Bonte, expert sociaal beleid en pionier van het straathoekwerk, is zijn job kwijt dankzij de besparingen van de Vlaamse overheid.

De man, die inmiddels 60 is, coördineerde de voorbije decennia alle straathoekwerkprojecten in West- en Oost-Vlaanderen, maar moet nu opstappen bij de vzw Sam, de organisatie die het straathoekwerk ondersteunt. Overigens is hij niet de enige, daar moeten ook 17 andere medewerkers het schip verlaten.

Joost Bonte is de broer van de burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (sp.a). Bij de verkiezingen in 2018 stond hij op de lijst van de sp.a in Kortrijk.