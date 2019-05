Piratenpartij geeft verkiezingsruimte weg

De partij wil die ruimte beschikbaar stellen aan mensen, verenigingen en burgerinitiatieven die denken dat zij er iets zinvols mee kunnen doen.

"Als Piratenpartij willen we graag de macht bij het volk krijgen. Door onze adverteerruimtes te geven aan de bevolking, geven we toch al een deel politieke macht aan het volk terug. We hopen dan ook dat er tal van burgers, organisaties en burgerinitiatieven de kans zullen grijpen en ook hun stem te laten horen", luidt het in een mededeling.

Ecologie

De partij vraagt wel dat de boodschappen niet onbeschoft of racistisch zijn en dat het om zaken gaan die wettelijk toegelaten zijn. "Als laatste hopen we ook dat het drukwerk niet ingaat tegen de visie van de piratenpartij", die overigens ook uit ecologische overwegingen besloten heeft om geen bomen aan drukwerk te verspillen. Wie iets wil plakken, moet wel voorafgaand contact nemen want zelf plakken is niet overal toegestaan.

Meer info vind je op https://www.facebook.com/Piratenpartij.WestVlaanderen/

