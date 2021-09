Er waren drie mensen in de zaak, ze waren alle drie in het zwart aan het werken en twee van hen verblijven bovendien illegaal in het land. De zaak werd gesloten en gerechtelijk in beslag genomen. Het is al de derde keer in drie jaar tijd dat dat gebeurt. Ook bij controles in september 2019 en in juli 2020 waren er mensen aan het werk die illegaal in het land waren.

De politie houdt geregeld controles om sociale dumping een halt toe te roepen.